Koninklijke familie rouwt om overleden zoon (19) van beste vriend: ‘Sfeer zal nooit meer hetzelfde zijn’

Jan de Beaufort is de zoon van Frans de Beaufort, met wie de koning al jaren bevriend is. De Beaufort is de peetvader van prinses Alexia en was een van de getuigen van Willem-Alexander toen hij in 2002 trouwde met Máxima. Diens moeder, Cornélie Sickinghe, was gouvernante van prinses Beatrix op Paleis Soestdijk. Omgekeerd was Willem-Alexander in 1997 ceremoniemeester op het huwelijk van De Beaufort en diens vrouw Suzanne.