Koninklijke familie verkoopt zilverschat die eigenlijk niet haar eigendom is

Die krant had vragen gesteld over het ‘in stilte verkopen van kunst door de Oranjes’. Uit antwoorden van OCW en RVD bleek dat dat het geval was: twee peperdure Japanse lakkabinetten die in Huis ten Bosch stonden bijvoorbeeld, maar ook een zilverschat uit Paleis Het Loo.

De zilverschat, in juni 1989 door de koninklijke familie verkocht aan Stichting Paleis Het Loo , betreft een zilveren ameublement van de Augsburgse meubelmaker Johann Bartermann en een zeventiende-eeuwse spiegel. Kenners schatten het bedrag van het complete ensemble op zeker één miljoen euro. Curieus: de zilverschat werd door verkoop nationaal bezit, maar stond tussen 1989 en 2012 op de lijst van beschermde cultuurgoederen.

Op die lijst staan stukken en objecten die dankzij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit (WBC) nationaal erfgoed zijn en niet aan derden kunnen worden verkocht. Wat dus na 1989 al niet kon met de zilverschat, omdat die door de verkoop al nationaal bezit was geworden. Het plaatsen van deze ‘stille verkoop’ op de lijst wordt door OCW bestempeld als ‘een administratieve vergissing’.

Er is de laatste tijd veel te doen om het verkopen van kunst door de koninklijke familie. Daarbij ontstaat onder meer discussie over de vraag of geschenken aan de familie niet tot nationaal erfgoed moeten worden gerekend.