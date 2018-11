Koopwoningen onbetaalbaar voor starters: check wat jij kunt kopen in jouw gemeente

Starters komen in onze regio zeer moeilijk aan een woning, omdat zij die simpelweg niet kunnen betalen. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa. In alle gemeenten in deze regio is slechts 1 op de 35 woningen betaalbaar voor hoogopgeleide starters. Rozendaal is onbetaalbaar, in Wageningen is de kans op een woning het grootst.

Calcasa, een technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in taxatie van onroerend goed, deed onderzoek naar de betaalbaarheid van woningen. Het onderzoek richt zicht op starters, waarbij zij uitgaan van mensen met een afgeronde HBO- of WO-opleiding die gemiddeld een jaarinkomen van 32.600 euro ontvangen.

In de gemeente Rozendaal, bij Arnhem, hoeven jongeren niet te zoeken. Daar is namelijk geen enkele woning betaalbaar. In Wageningen hebben zij meer kans. Daar is 14,3 procent van de woningen te betalen voor starters op de woningmarkt. Gemiddeld is dat in onze regio 2,9 procent.

Van de grotere steden is het in Nijmegen als starter lastig een woning te vinden. Nog niet 1 op 20 woningen is goedkoop genoeg. Even verderop in Arnhem is de kans een stuk groter. Daar kunnen starters 1 op de 10 woningen betalen. In Arnhem zijn de woningen daarmee opvallend genoeg relatief betaalbaar voor hoogopgeleide starters. Na de gemeente Wageningen, is de kans op een goedkope woning in Arnhem het grootst.

Meeste vierkante meters in Winterswijk

In de Achterhoek krijg je gemiddeld wel de meeste vierkante meters voor je geld. In Rozendaal zou je slechts 40 vierkante meters krijgen. In Wageningen, waar dus veel betaalbare huizen staan, krijg je echter ook maar 63 vierkante meter huis. Het meest ruim woon je in Winterswijk: daar krijgt de starter 90 vierkante meter.