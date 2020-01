Kop-staartbotsing bij Beekbergen: N786 weer vrij

Nederland­se vrienden­groep woest op Duitse politie: 'Als criminele straatra­cers behandeld!’

13:03 Een Nederlandse vriendengroep bestaande uit twaalf mannen is gisteren in Duitsland aangehouden op verdenking van deelname aan een illegale straatrace en het in gevaar brengen van een jonge voetganger, meldt de Duitse politie. De Nederlandse autoliefhebbers, die op weg waren naar Oostenrijk, ontkennen de beschuldigingen en laten een advocaat naar de zaak kijken. ,,We zijn als een stelletje criminele straatracers behandeld!”, briest een van de deelnemers tegen deze nieuwssite.