Kopers belanden in een keihard spel voor een nieuw huis: ‘Hoe gek is gek precies in de praktijk?’

De woningmarkt is krap en wild. Een bezichtiging voor een huis regelen is al een crime. En dan moet het Grote Opbiedspel nog beginnen. Spannend! Maar ken je de regels wel? Half, zeggen kopers. En dat kan zo maar duizenden euro’s kosten.

Ho ho meiden, floot Rick Zeedijk, makelaar in Tiel, een tijdje geleden zijn secretariaat terug. Dat was bezig enveloppen met biedingen op een woning open te scheuren. Zeedijk ving een vilein grapje op dat ze maakten over een van de biedingen: kijk nou, iemand had precíes de vraagprijs geboden.

,,Dan ben je kansloos”, zegt Zeedijk. In 2013, hartje crisis, draaide hij zijn slechtste jaar ooit. Nu, zeven jaar later, heeft hij de huizenmarkt nog nooit zo wild gezien. ,,En zo krap. In Tiel staan nu een paar honderd woningen te koop. Die had ik vroeger in mijn eentje.”

Dat woningzoekenden niet weten wat hen overkomt, kun je ze bijna niet meer kwalijk nemen, vindt Zeedijk. ,,De meeste mensen laten zich vooraf goed informeren over die gekte. Maar ja, hoe gek is gek precies in de praktijk?”

Wie niet op ‘shell shock’ zit te wachten, huurt direct een aankoopmakelaar in, vertellen woningzoekenden. Een huis kopen kon je ooit prima zelf. Die paar duizend euro die je zo uitspaarde aan makelaarscourtage waren snel verdiend.

Quote We gooiden telkens na wat nattevin­ger­werk maar een bedrag op tafel. Maar dat werkte totaal niet. Als leek ben je hartstikke kansloos Renso Peters , woningzoekende