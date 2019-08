Koppig bruidspaar trouwt in beschermd natuurgebied

Video Afritten A325 tussen Arnhem en Nijmegen weer open voor verkeer

9:10 ARNHEM / RESSEN - De op- en afritten op de A325 tussen het Nijmeegseplein in Arnhem en knooppunt Ressen zijn donderdagochtend vroeg weer opengesteld voor verkeer. Weggebruikers kunnen weer over de normale rijbaan, die tijdens groot onderhoud de afgelopen dagen onder meer is voorzien van een nieuwe asfaltlaag.