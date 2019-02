Kopschopfilmpjes in het nieuws: niet zomaar publiceren

Vechtpartijen en afranselingen zijn van alle tijden. Het filmen ervan en online zetten is een fenomeen van de laatste jaren. Ook De Gelderlander schrijft erover. Want eens in de zoveel tijd duiken kopschopfilmpjes ook in onze regio op. De afgelopen weken was het weer raak. Landelijk was al commotie ontstaan over beelden waarop te zien was hoe een 14-jarige uit Spijkenisse in elkaar werd geslagen. Niet lang daarna circuleerde op website Dumpert een filmpje waarop te zien was hoe een meisje uit Nijmegen in elkaar werd geslagen. En enkele dagen daarna kregen we ook een video onder ogen over een vechtpartij op een school in Doetinchem.