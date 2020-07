Kopschopper van Tommy (14) nu zelf slachtoffer steekpartij

Wild spelen met haar grote zus werd ijsbeertje Yura in Ouwehands Dierenpark waarschijn­lijk fataal

14:09 De oorzaak van de dood van ijsbeertje Yura in Ouwehands Dierenpark is bekend. Uit sectie is gebleken dat interne bloedingen, vermoedelijk veroorzaakt door haar oudere, bijna volwassen zus Sura, geleid hebben tot de tragische dood van het kleintje op donderdag 11 juni. Ook speelde een beginnende luchtweginfectie waarschijnlijk een rol.