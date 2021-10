Kort door de bocht gezegd: je moet van kunst geen kunstje maken

Column Thomas VerbogtWe hebben het er thuis over gehad: gaan we erheen als hier in de stad een uitvoering zou zijn van Beethovens Tiende symfonie, die maar ten dele van Beethoven is? Hij heeft die niet voltooid, een computer heeft dat gedaan. In Duitsland was die afgelopen weekend te horen. Ik heb niet gelezen hoe dat gegaan is. Misschien is dat ook het antwoord op de vraag of ik zou gaan luisteren: nee, het interesseert me niet.