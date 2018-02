Kort na de geboorte van zijn tweeling sloeg voor gevluchte Charly (41) het noodlot toe

GOES - Hoeveel pech kan een mens hebben? Als 17-jarige jongen moest Goesenaar Charly Kalif vluchten uit Somalië, om te ontsnappen aan een bestaan als kindsoldaat in het door oorlog geteisterde land. In Nederland bouwde hij een mooi nieuw leven op, maar nu - op 41-jarige leeftijd - is hij ongeneeslijk ziek. Geveld voor longkanker. Een diagnose die werd gesteld twee weken nadat zijn tweeling was geboren.

Het was Charly's moeder die destijds het ingrijpende besluit nam om haar zoon naar een veiliger oord te sturen. Het pakte niet slecht uit. De geboren Somaliër kwam naar Nederland, integreerde snel en liep een paar jaar later in een discotheek in Goes Carla de Vroe tegen het lijf. Het was liefde op het eerste gezicht. ,,Omdat ik christen ben en Charly moslim dachten veel mensen dat onze relatie geen stand zou houden'', weet Carla zich te herinneren. ,,Maar we hebben elkaars geloof altijd gerespecteerd en zijn nu al 22 jaar samen. Hij kon er gelukkig nog bij zijn toen onze tweeling werd gedoopt.''

Wens

Quote Hij is van een gezonde, sportieve man veranderd in een hoopje ellende Carla de Vroe Nog een kind. Dat was een vurige wens van Charly, ondanks het feit dat hij en zijn vrouw al twee dochters hadden. De meiden zijn nu 10 en 7 jaar oud. ,,Hij wilde graag veel kinderen, waarschijnlijk omdat hij zelf ook uit een groot gezin komt'', zegt Carla. ,,Uiteindelijk ben ik overstag gegaan en hebben we vijftien maanden geleden zelfs een tweeling gekregen, een prachtige zoon en dochter.'' Het intense geluk was van korte duur. Charly had al lange tijd rugklachten, maar daar zochten hij en zijn vrouw niet meteen iets ernstigs achter. Hij werkte hard als schilder en ook de spanning over de komst van de tweeling had er vast mee te maken, dachten ze.



Kort na de geboorte van de kinderen kwam er nieuws dat insloeg als een bom: Charly had waarschijnlijk longkanker. Even was er nog hoop dat het TBC zou zijn, omdat hij een paar jaar geleden nog in Afrika is geweest. ,,Maar de dokter vertelde ons meteen al dat we daar maar niet te veel op moesten rekenen'', zegt Carla. De arts kreeg helaas gelijk. Charly bleek een agressieve vorm van longkanker te hebben. Het heeft zijn lichaam, ondanks wat kleine oplevingen, in een razend tempo gesloopt.

De Goesenaar is nu niet meer thuis, maar wordt verpleegd in Ter Weel. De kanker zit in botten door heel zijn lijf. ,,Hij is van een gezonde, sportieve man veranderd in een hoopje ellende'', zegt Carla. ,,De tumoren hebben alleen zijn hersenen nog niet bereikt. Dat blijft ons gelukkig bespaard.

Vaak zegt Charly 'sorry' tegen zijn echtgenote. Hij kampt met een schuldgevoel, omdat hij degene was die zo graag gezinsuitbreiding wilde, maar nu zijn vrouw met vier kinderen achterlaat. Carla probeert die gedachte uit zijn hoofd te krijgen. ,,Dit had niemand kunnen voorzien, het overkomt je. Weet je, misschien houden die twee kleintjes me nu wel op de been. Je moet gewoon door.''

Zwaar

Dat neemt niet weg dat het zwaar is. Carla heeft haar ouders ook al verloren. ,,Gelukkig heb ik fantastische vrienden, familie en buren die me in de eerste periode na het ziek worden van Charly op de been hebben gehouden. Ik weet niet of ik het anders had gered.'' Ook nu nog krijgt ze hulp. Zo is door vrienden een kookgroepje opgezet, waardoor Carla zich een paar dagen in de week niet druk hoeft te maken over het eten. ,,En ik heb af en toe nachtzorg'', zegt ze. ,,Dan komt er iemand die de kinderen troost of een flesje geeft als ze wakker worden. Af en toe lekker kunnen doorslapen, geeft mij weer wat energie om de volgende dag door te komen.''

Dat wat Charly nu overkomt, voelt voor hem en Carla best oneerlijk aan. Hij was een sportieve man en heeft nooit gerookt. Bovendien had hij als vluchteling al het nodige voor de kiezen gekregen. ,,Voor zijn familie in Afrika is hij de jongen die het in Europa gemaakt heeft'', weet Carla. ,,Ze zijn daar trots op hem. Dat het zo moet eindigen, is ook voor hen heel verdrietig.''

Quote Voor zijn familie in Afrika is hij de jongen die het in Europa gemaakt heeft Carla de Vroe De moeder van Charly kon dankzij het televisieprogramma Hart in Actie in augustus haar zoon nog bezoeken. Het was een gelukkig moment in een moeilijke tijd. De Goesenaar maakt zich behalve over zijn gezin ook grote zorgen over de toekomt van zijn familie in Afrika. Zijn moeder heeft dure medicijnen nodig, maar hij is er straks niet meer om geld op te sturen. Door een redacteur van Twinzine, een online magazine over tweelingen, werd Carla gewezen op de website 'doneeractie''. 'Waarom begin je geen inzameling voor Charly's moeder en jullie gezin?', stelde ze voor. Carla wilde er eerst niets van weten. Het voelde als 'de hand ophouden'. ,,Maar ik heb me laten overtuigen. 'Doe het dan voor Charly', zeiden mensen. Nu ben ik blij dat ik het heb gedaan, want het doet hem zichtbaar goed om te weten dat zijn gezin en familie niet in de steek worden gelaten. Het geeft rust.''

Er is al 3500 euro gedoneerd. Dat is zeker genoeg om de moeder van Charly nog een keer naar Nederland te laten komen. De procedures daarvoor zijn in gang gezet. Hoe lang Charly nog leeft, is de vraag. Eind vorig jaar werd gezegd dat het een kwestie van weken of maanden kon zijn. Maar Charly is sterk en geeft niet zomaar op. Carla leeft ondertussen van dag tot dag. Naar de toekomst kijken is moeilijk. ,,Ik kan me nu helemaal nog niet voorstellen dat ik straks zonder Charly weer leuke dingen ga doen met de kinderen, al zal dat zeker gaan gebeuren.'' De gedachte dat Charly zijn tweeling en twee andere dochters niet zal zien opgroeien, doet pijn. ,,Het was soms al moeilijk om te zien dat andere kinderen bij school werden opgehaald door opa's of oma's'', vertelt Carla. ,,Mijn kinderen hebben die niet. En straks is er ook geen vader meer die op ze staat te wachten.''