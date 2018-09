'Kosten experts hoger dan schade wolf'

VLODROP - De expertisekosten om te bepalen of een wolf of een hond een schaap heeft gedood en hoeveel de schade bedraagt, ligt waarschijnlijk hoger dan wat schapenhouders in totaal aan vergoeding voor gedode schapen krijgen betaald.

Schapenhouders die te maken krijgen met een wolf die een of meerdere schapen doodt, krijgen de schade vergoed. Het gaat dan om een vergoeding voor het gedode dier. Tot frustratie van schapenhouders vergoedt de overheid de gevolgschade, bijvoorbeeld drachtige schapen die door de stress van een aanval geen lammetjes meer krijgen, niet.

Wisselende vergoedingen

De organisatie BIJ12, het vroegere Faunafonds, die namens de provincies de schades afhandelt, geeft gedetailleerd per geval aan hoeveel een schapenhouder die een wolf op bezoek kreeg, uitgekeerd heeft gekregen. De vergoedingen per schaap wisselen; een volwassen schaap en een lammetje verschillen bijvoorbeeld in prijs. De dit jaar uitgekeerde bedragen lagen gemiddeld op bijna 240 euro per schaap, blijkt uit gegevens van BIJ12.

Over de kosten die gemaakt moeten worden om te kunnen bepalen of het schaap is gedood door een wolf of hond, is BIJ12 iets minder helder. Duidelijk is wel dat die verhoudingsgewijs hoog liggen.

Taxateur

Een woordvoerder geeft aan dat de kosten voor de taxateur op 300 euro per bezochte locatie liggen. Verder is er DNA-analyse nodig om te bepalen of er een wolf of hond in het spel is. De kosten daarvoor bedragen gemiddeld 700 euro per locatie. Gemiddeld gaat het om drie schapen en DNA-monsters per locatie. De expertisekosten zouden bij deze cijfers per schaap met 333 euro een stuk hoger liggen dan wat de schapenhouder voor de geleden schade krijgt. De zegsman benadrukt dat het om een grove schatting gaat.