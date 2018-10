Kou, sneeuw en wintertijd: nóg meer files op komst

Het contrast kan bijna niet groter, na die heerlijke, lange zomer. Nog geen twee weken geleden was het 20+ graden en genoot menig Nederlander van een drankje op een zonnig terras. Nu is er een koufront onderweg naar Nederland en lijkt de herfst te worden overgeslagen. Combineer dat met het ingaan van de wintertijd en alle bestanddelen voor dramatische ochtend- en avondspitsen zijn aanwezig. Rijkswaterstaat verwacht maandagavond 300 kilometer file, dinsdag en donderdag wordt het mogelijk nog erger. Vorig jaar, zo liet de overheidsdienst gisteren weten, lag de spitspiek van dinsdagavond op 494 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. In 2016 was dat zelfs 556 kilometer.



,,Het verkeer rijdt tijdens de avondspits in de wintertijd meer in de schemer en het donker”, zegt Frank Boer van Verkeerscentrum Nederland (VCNL). ,,Dit gaat meestal gepaard met andere zogenaamde fileverzwaarders, zoals minder zicht door bijvoorbeeld regen of sneeuw, of gevaar door ijzel. Automobilisten passen hun rijstijl daarop aan. Ze houden meer afstand en trekken langzamer op. Dat veroorzaakt weer meer files, waardoor de kans op aanrijdingen groter wordt. Door de toenemende drukte en de relatief lagere snelheden zien we gelukkig weinig ernstige ongelukken, maar wel veel kleine.”