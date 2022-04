Krijg je een lintje opgespeld dinsdag? Dat kan zomaar van een overleden voorganger zijn

Bløf verrast met koninklij­ke onderschei­ding: ‘Wat een eer’

De bandleden van Bløf hebben vanavond vlak voor aanvang van hun eerste van twee jubileumconcerten in de Ziggo Dome in Amsterdam een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

8 april