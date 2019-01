Krikke greep niet in terwijl de uiterste grens werd overschreden: ‘Een onverantwoorde keuze’

Dat blijkt uit een brief die zij deze zomer zelf aan haar gemeenteraad richtte en die in handen is van het AD. De brief omvat een evaluatie van de nieuwjaarsnacht van vorig jaar, met daarbij de dringende waarschuwing van Krikke over de veiligheid.



,,De afgelopen jaarwisseling heeft bevestigd dat we met brandstapels op Scheveningen - mede door de onvoorspelbaarheid van het weer - momenteel op het uiterste zitten van wat op een verantwoorde manier mogelijk is,” schreef de burgemeester in juni.



Oud-burgemeester van Arnhem Krikke geep maanden daarna, op 31 december, echter niet in toen al vroeg op oudjaarsdag duidelijk werd dat de uiterste grens toch werd overschreden, én de wind op die avond toenam. Het vreugdevuur in Scheveningen liep daarna compleet uit de hand. Er ontstonden vuurtornado’s waardoor toeschouwers moesten vluchten voor een vonkenregen.



De rondvliegende brandende asdeeltjes veroorzaakten schade aan huizen, auto’s en kleding van het publiek. Ook de brandweer moest alle zeilen bijzetten om huizen in de vuurlinie van brand te behoeden.



Een woordvoerder van burgemeester Krikke verklaart dat de gemeente op oudjaarsdag wist dat de stapel te hoog was. Bouwers uit Scheveningen en Duindorp stelden op oudjaarsdag in een filmpje op Facebook dat de stapel in Scheveningen 47,80 meter was en 48,66 meter in Duindorp. In beeld verscheen de door de bouwers ingehuurde landmeter bij de vuurstapel in Duindorp met daarop die meting: ,,48 meter 66,’' zegt de landmeter. ,,Topje van de vlag.’’



De gemeente heeft zelf dié waarneming niet gedaan. ,,We hoorden over die hoogte via de bouwers.”



De woordvoerder wil nu geen antwoord geven op de vraag of de gemeente eigen landmeters metingen liet doen, om de hoogte te controleren.