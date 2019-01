Krimp in de Achterhoek, bevolkingsgroei in de steden: hoe zit dat in jouw gemeente?

ARNHEM - Het aantal inwoners van Gelderland is in 2018 net als in eerdere jaren gegroeid, tot 2.071.399. Dat zijn ruim 22.000 meer mensen dan in 2017. Die groei geldt echter niet voor alle regio's. De krimp in de meeste gemeenten in de Achterhoek zet onverminderd door. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ook Westervoort en Duiven, in de Liemers, ontkomen dit jaar niet aan een afname van de bevolking.