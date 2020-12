Kritiek op defensieminister Bijleveld na fysiek kerkbezoek: ‘Ze heeft een voorbeeldfunctie’

De meest Rooms-Katholieke kerken in Nederland schrapten hun kerstvieringen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de Hofkerk zijn op kerstavond, eerste kerstdag en tweede kerstdag wel vieringen voor mensen die geen internet hebben of zij die echt eenzaam zijn.

Kleine dienst met 16 mensen

Tot beide doelgroepen behoort Bijleveld niet, moest ze bekennen aan een verslaggever van RTV Oost die bij de kerkdienst aanwezig was. Verder ging zij niet inhoudelijk in op de reden van haar bezoek. Die reden ligt in de privésfeer, zegt een woordvoerster van het Ministerie van Defensie. „Ze was er op persoonlijke uitnodiging van het kerkbestuur. Het is bekend dat haar man werkzaamheden voor de kerk verricht (lid van het pastoraat, red.). Het gaat om een privébezoek, dus niet vanuit haar functie.”



Om die reden wil het ministerie dan ook niet veel meer zeggen over het bezoek. „Het gaat om een kleine dienst waar maar zestien mensen aanwezig waren. Het is dus ook niet zo dat de minister een plek voor iemand bezet heeft gehouden.”