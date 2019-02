Kritiek op plan opheffen boemeltrein tussen Elst en Geldermalsen

GELDERMALSEN / TIEL / ELST- Het plan om de treinverbinding tussen Geldermalsen, Tiel en Elst mogelijk op te heffen en te vervangen door een busbaan kan op kritiek rekenen. De Socialistische Partij in Provinciale Staten noemt het ‘een belachelijk idee’ om een treinverbinding te schrappen in een regio waar het verkeer dagelijks stil staat in files. Bij de gemeente Tiel en reizigersvereniging Rover heerst vooral scepsis.

Vrijdag werd bekend dat de spoorlijn Geldermalsen- Tiel- Elst mogelijk plaats voor een busbaan voor hoogwaardig openbaar vervoer. De provincie Gelderland voert momenteel onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van deze spoorlijn. Het ombouwen naar een busvoorziening is daarbij nadrukkelijk in beeld. Het plan komt uit de koker van de gemeente Overbetuwe, dat de spoorlijn vooral als hinderlijke barrière in het landschap ziet. De gemeente Neder-Betuwe ziet het plan ook wel zitten. Maar de gemeente Tiel lijkt minder enthousiast. ,,Het heeft ons voorkeur om de spoorverbinding te behouden. Alleen als het schrappen van de spoorlijn duidelijke voordelen heeft voor onze reizigers is het aan de orde”, stelt wethouder Melissen in een reactie.

Lightrail

De SP in provinciale Staten van Gelderland vindt dat de treinverbinding juist opgewaardeerd moet worden. ,,Waar de meeste gemeenten in Nederland schreeuwen om nieuwe snelle spoorverbindingen heeft de gemeente Overbetuwe bedacht dat opheffen van de spoorlijn een goed plan is. Dit in het gebied van Gelderland waar de verkeersdruk steeds groter wordt en het OV steeds meer verdwijnt, aldus de SP. Statenlid Maurits Gemmink: ,,Waardeer het ‘Tiel’-lijntje juist op. Bijvoorbeeld tot lightrail. Dan krijgt de automobilist op de A15 een alternatief richting Arnhem en Nijmegen en neemt de file druk af.”

Vaste reizigers van het boemeltreintje betreuren het mogelijke schrappen van hun vaste treinlijn, ook al komt daar ander openbaar vervoer voor terug. het opheffen van de spoorlijn zou een unieke maatregel zijn. In de jaren 70 gebeurde het nog tientallen keren, maar de laatste decennia worden er nauwelijks nog treinverbindingen opgeheven. In deze regio is de spoorverbinding tussen Nijmegen en het Duitse Kleef de laatste verdwenen spoorlijn. Dat de provincie Gelderland en de gemeenten in de regio nu nadenken over het opheffen van de spoorlijn Geldermalsen Elst is dus ook bijzonder.

Rails eruit, asfalt erover

Volledig scherm © Gerard Burgers ,,Het is een interessante gedachte, en ook best uniek”, zegt VVD Tweede Kamerlid Remco Dijkstra uit Lienden. ,Als inwoner van Rivierenland moet ik nu eerst 12 kilometer naar Tiel om de trein te pakken. Maar zo’n bus is een stuk flexibeler, dan heb je veel meer mogelijkheden om op te stappen”,stelt Dijkstra die het heeft over een creatieve oplossing. ,,De ondergrond zal ook hard genoeg zijn. Dus dan is het: rails eruit, bielzen eruit, en asfalt erover.”

,,Dit is wel heel uniek”, zegt ook directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover over het voornemen om van een spoortraject een busbaan te maken. ,,Ik kan zo geen voorbeeld in Nederland bedenken waar dit zo gedaan is. Ik ben dit nog niet eerder tegengekomen. Maar of het wenselijk is, dat is een tweede.”

Overstapmogelijkheden

Het ombouwen van trein- naar bus- en fietstracé is één van vier scenario’s dat de provincie in beeld wil brengen. De andere drie zijn het handhaven van de huidige tussen spoorverbinding tussen Tiel en Arnhem. Het verbeteren van overstapmogelijkheden op de spoorlijn Tiel-Elst en tenslotte het al dan niet elektrificeren van de spoorlijn Geldermalsen - Elst. Momenteel kan die alleen door dieseltreinen worden gebruikt.