Kritische lezer

jouw mening De griepprik moet verplicht worden voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt

7:16 Tijdens de griepgolf in het afgelopen jaar stierven maar liefst 9.500 mensen meer dan in een normale winter. De zogenoemde oversterfte wordt nu tien jaar bijgehouden door het RIVM en was in de periode niet eerder zo hoog. Deskundigen noemen het griepbeleid van de overheid 'laks'.