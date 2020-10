Kroonprinses Amalia (on)opvallende deelnemer aan springconcours, maar de barrage haalt ze niet

Video Trump voelt zich goed, zegt zijn arts: ‘Hij is goedgehu­meurd en koortsvrij’

20:19 Donald Trump maakt het momenteel erg goed. Dat zei zijn arts Sean Conley vanmiddag over de gezondheidstoestand van de Amerikaanse president. ,,Hij krijgt geen zuurstof nu en heeft geen moeite met ademhalen.” Volgens verschillende Amerikaanse media is dat echter niet waar. Ook ontstond er onduidelijkheid over wanneer Trump precies positief testte op het coronavirus.