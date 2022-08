Kruidige wortel-paprikasoep met anijs

Verhit een flinke scheut olijfolie in een pan met dikke bodem. Zet een houten spatel in de pan met de olie. Als er rondom de houten spatel bubbeltjes ontstaan is de olie op temperatuur. Bak de uienpuree in de hete olie. Blijf goed roeren, zodat de puree niet aan de bodem van de pan vastplakt. Bak totdat de specerijen hun lekkere geur af beginnen te geven. Verkruimel de bouillonblokjes erboven en roer door.



Schil de wortels eventueel en snijd ze in dunne plakjes. Als de wortels erg dik zijn, halveer de plakjes dan. Zorg dat de groenten een beetje gelijkmatig van grootte zijn, zodat ze tegelijk gaar worden. Was de puntpaprika, haal de zaden en zaadlijsten eruit. Snijd de paprika in kleine stukjes. Snijd de tomaten in blokjes.



Voeg nu de wortel en paprika toe en bak dit mee totdat de groenten beginnen te garen. Meng de groenten goed met de puree. Doe nu de tomaten erbij. Bak het geheel even door. Giet er dan een liter kokend water bij en breng de soep aan de kook. Zet het vuur lager en laat de soep zachtjes gaar pruttelen.



Pureer de soep, als de groenten gaar zijn, glad. Voeg de gemalen anijszaadjes toe. Breng de soep verder op smaak met zout, peper en het sap en de rasp van de limoen.