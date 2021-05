Krystel uit Veghel is ‘organizer’ voor bekende en onbekende Nederlanders: ‘Het zit eigenlijk tussen schoonmaker en interieurontwerper in’

Resten Romeins gebouw ontdekt op de plek waar straks een nieuwe Nijmeegse woontoren staat

13:33 NIJMEGEN - Op de plek waar de komende jaren een van Nijmegens nieuwe woontorens verrijst, hebben archeologen de funderingen van een Romeins gebouw ontdekt. Wat het precies is geweest is, is nog onduidelijk. Maar het is te groot om voor een doorsnee Romeins appartement door te gaan.