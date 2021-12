Kuintje (86) en Hendrik (82) dreigen op straat te komen door failliet woonzorgcentrum Heino: ‘Dit is misdadig’

‘Oma Dread’ (87) was de beroemdste wietoma van Nijmegen: ‘Ze was voor niets of niemand bang’

NIJMEGEN - Hard, bijdehand en voor de duvel niet bang: ‘Oma Dread’, jarenlang hét gezicht van coffeeshops Dreadlock en Jet Set aan de Vlaamsegas in Nijmegen, was een vrouw met wie niet te sollen viel. De beroemdste softdrugsdealster van Nijmegen overleed onlangs op 87-jarige leeftijd. „Ze was een fenomeen. Een prachtig mens.”

