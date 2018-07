Kun je in Rusland veel geld verdienen? Dan moet je dat zeker doen

Gratis water en schaduw tegen hitte op Zwarte Cross

7:56 LICHTENVOORDE - Bezoekers van de Zwarte Cross kunnen tijdens het festivalweekend onbeperkt gratis water drinken. Het kraanwater op de spoeltoiletten is drinkbaar en kan steeds worden bijgetapt. ,,We bekijken nog of we extra watertappunten moeten plaatsen op het terrein, iets dat we zeker doen als het extreem heet wordt’’, zegt festivalbaas Ronnie Degen.