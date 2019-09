Kunstdetective toont foto van ‘verbrand’ topstuk uit de Kunsthal, bestaat het gestolen meesterwerk tóch nog?

Pling! Het is oktober 2018. De telefoon van Deventer kunstdetective Arthur Brand licht op. Een mail waar hij al maanden over onderhandelt, naar hengelt en om smeekt. In de bijlage drie foto’s van het schilderij ‘Woman with Eyes Closed’ (2002) van de Britse kunstschilder Lucian Freud (1922-2011). ‘Dit kan toch niet waar zijn? Dit moet hem zijn’, jubelt Brand in stilte.