‘Kwetsbare Oekraïense vluchtelingen verdringen arbeidsmigranten uit andere landen’

‘Oekrainers kiezen regels nog niet’

Volgens vakbond CNV kiezen verschillende ondernemers er nu voor zich te richten op Oekraïense vluchtelingen. ,,Zij kennen de regels in Nederland nog niet en zijn vanwege de oorlog in hun eigen land nóg afhankelijker van de Nederlandse werkgever”, zegt Henry Stroek van FNV. Poolse of Roemeense arbeidsmigranten zijn dan de dupe: zij worden weggestuurd en raken dan ook hun huisvesting kwijt, zo stelt de vakbond. Werkgevers in de uitzendsector trekken het verhaal van de vakbond in twijfel, omdat er in Nederland eigenlijk arbeidsmigranten te weinig zijn.