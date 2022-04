Laadpaalinstallateurs over explosie in Oldenzaal: ‘Dit is niet normaal’

update | video Vader, moeder en dochter levend onder puin vandaan gehaald na gasexplo­sie in woning in Oldenzaal

Een huis in Oldenzaal is maandagochtend ingestort na een gasexplosie in de kelder. Al snel zijn twee personen uit de woning gehaald. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. Rond half twee werd een derde slachtoffer bevrijd, alle drie de slachtoffers zijn volgens burgemeester Patrick Welman buiten levensgevaar.

15:27