Laat de houtkachel uit, adviseert RIVM: windstil weer zorgt voor problemen

update Na zes maanden is Tamara, die in haar auto woonde, weg uit de Spoorlaan

OSS - Tamara en haar hondje Pebbles zijn weg uit de Spoorlaan in Oss. Medewerkers van crisisopvang het Verdihuis hebben zich over haar ontfermd. Zij zoeken nu naar een oplossing voor de lange termijn. Haar blauwe Opel is afgevoerd.