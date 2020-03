Laat die weesvluchtelingen maar naar Nederland komen

Spugen, schelden en provoceren: een week in de rechtbank met Gökmen Tanis

21:11 Hij spuugde, schold nabestaanden uit en provoceerde agenten. En juist als hem wat werd gevraagd, bleef hij zwijgen. Wat zich de afgelopen week tijdens het proces tegen tramschutter Gökmen Tanis allemaal afspeelde, is in de historie van de Nederlandse rechtstaat zelden vertoond. ‘Ik ken geen zaak die zo bizar is verlopen’.