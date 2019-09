Laat GHB-verslaafde in de nacht niet aan zijn lot over maar zorg voor opvang

video Hoe een kolenbarbe­cue leidde tot de dood van een Doesburger

6:49 DOESBURG - Niet een defecte cv-ketel, maar een barbecue die in huis werd gestookt bleek de oorzaak van het drama in Doesburg. Daarbij kwam woensdag een 61-jarige man uit Ethiopië om het leven. Vijf antwoorden over deze tragische kwestie.