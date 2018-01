Laat het hoge water maar komen

NIJMEGEN - De harten van onze waterspecialisten kloppen iets harder de komende dagen. Er is hoog water op komst. Niet extreem hoog, maar wel zodanig dat al die extra ruimte voor de rivier die de afgelopen jaren is gecreëerd onder water komt te staan.

Volledig scherm Werkzaamheden aan de Hondsbroeksche Pleij bij Westervoort. Alle maatregelen in de Pleij zijn er om te zorgen dat de rivier bij hoog water zonder gevaar voor de omgeving kan overstromen. © Henk Rodrigo Dat zijn nogal wat gebieden. Tussen 2009 en vorig jaar zijn er veertien ingrepen gepleegd in deze regio. Bij Westervoort, waar de IJssel en de Nederrijn splitsen, is bijvoorbeeld de Pleijdijk verlegd en is onder meer een hoogwatergeul aangelegd. ,,Hier doen we het voor. Nu kunnen we kijken of al die maatregelen doen waarvoor je het bedacht had”, zegt Rick Kuggeleijn, projectmanager bij Rijkswaterstaat.

Door de vele regen die in Duitsland is gevallen, is het waterpeil in de Rijn bij Lobith de afgelopen dagen gestaag gestegen naar 13 meter boven NAP. Dat gaat de komende dagen door naar iets onder de 15 meter op maandag en dinsdag. Een waterstand die eens in de 15 jaar voorkomt. Op dat moment stroomt er zo’n 9.000 kubieke meter water per seconde ons land binnen.

Volledig scherm Aanleg van de nevengeul bij Lent. Foto Johan Roerink / Aeropicture Het zijn waterstromen die onze rivieren met gemak aan kunnen. ,,Er is geen sprake van gevaar”, zegt Kuggeleijn. In het verleden konden deze hoeveelheden wel voor overlast zorgen. Natte vloeren voor mensen die buitendijks wonen, bijvoorbeeld. Of een ondergelopen waalkade in Nijmegen. Dat zal dit keer minder snel gebeuren, omdat het water nu wegstroomt naar overloopgebieden. In Nijmegen is daarvoor de nevengeul bij Lent aangelegd. Ook die zal de komende dagen voor het eerst echt zijn werk doen.

Dankzij de extra ruimte voor de rivieren kan Nederland nu een watertoevoer bij Lobith aan van maximaal 16.000 kubieke meter per seconde. Voor de ingrepen was dat 15.000 kubieke meter. Het zijn toestromen die zelden voor komen; eens in de honderd jaar. Ter illustratie: bij de laatste ernstige wateroverlast, in 1993 en 1995, was de afvoer 12.000 kubieke meter per seconde.

Toch wil Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat onze rivieren nog veel meer water kunnen verwerken, omdat er vaker extreem hoog water wordt verwacht. Nieuwe projecten zijn daarom alweer gestart. Er wordt bijvoorbeeld begroeiing gekapt in het Pannerdensch Kanaal om het waterpeil te laten dalen. Ook is het hoogwaterbeschermingsprogramma gestart waarbij dijken worden versterkt en opgehoogd. Als dat programma in 2050 is afgerond, kan er zonder gevaar 18.000 kubieke meter water door de Rijn bij Lobith.