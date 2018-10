Laat Volkert emigreren, dan zijn wij er vanaf

JOUW MENINGVolkert van der Graaf, de man die in 2002 Pim Fortuyn doodschoot, hoeft zich niet meer fysiek te melden en is vrij om te emigreren. De minister is tevreden, terwijl achterdocht overheerst bij oud-LPF'ers en de familie Fortuyn.