Laboratorium vol: langer wachten op testafspraken, niet voor woensdag aan de beurt in hele regio

En dan was het al helemaal niet meer mogelijk om nog in het Land van Cuijk of Nijmegen een testafspraak te krijgen. Dat is waarschijnlijk te verklaren doordat in die regio’s het aantal besmettingen de laatste dagen hoog is. Werden in bijvoorbeeld Nijmegen bij de eerste coronagolven dagelijks ruim honderd nieuwe besmettingen gevonden, in de afgelopen twee dagen waren dat er opgeteld al 1100.