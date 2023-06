Landbouwakkoord geflopt • Te snelle fatbike verboden • Slechtste Chauffeur in Nijmegen • Kans op noodweer

GROTE TELEURSTELLING OVER FLOPPEN LANDBOUWAKKOORD | Dat het kabinet en de boerenorganisaties er na maanden onderhandelen niet in geslaagd zijn een landbouwakkoord te sluiten, heeft flinke gevolgen voor deze regio. De reacties zijn uiteenlopend. Van ‘echt balen’ tot ‘gedoemd te mislukken’.

COOLE, SNELLE FATBIKE IS VERBODEN | Een normale elektrische fiets? Wie als jongere echt het verschil wil maken, rijdt rond op een fatbike oftewel een elektrische (vouw) fiets met brede banden. Zonder enige moeite gaan veel van die fietsen 50 kilometer per uur. Die snelheid is helemaal niet toegestaan. De inspectie grijpt vandaag in bij verkopers van de fietsen en deelt stevige boetes uit.

FINALE PROGRAMMA OP HELS EN BIZAR KEIZER KARELPLEIN | Het wordt vaak het engste, vreselijkste en moeilijkste plein van Nederland genoemd: het Keizer Karelplein in Nijmegen. Niet voor niets dat de makers van het televisieprogramma ‘De beste slechtste chauffeur van Nederland’ het een goed idee vonden om juist dáár de finale op te nemen.

DONDERDAG KANS OP NOODWEER | Donderdag is er in het zuidoosten plaatselijk kans op veel regen, met mogelijk wateroverlast tot gevolg. Het KNMI heeft voor Limburg, Noord-Brabant en Gelderland code geel uitgegeven.

‘BEWIJS IN ZAAK AFVALFRAUDE ACHTERGEHOUDEN’ | Justitie heeft ontlastend bewijs achtergehouden in de rechtszaak tegen afvalverwerker Ter Horst uit Varsseveld, waardoor eigenaar en bedrijfsleider Guido ter Horst onterecht is gestraft. Dat stelt zijn advocaat in de beroepszaak van zijn cliënt.

ROTTE KIES IS STRAKS AANWINST VOOR DE STAD | Een paar jaar geleden stond op de hoek van Plein 1944 en Doddendaal een pand dat in 2014 de titel ‘lelijkste gebouw van Nijmegen’ kreeg. Nu verrijst er een nieuwe woontoren. ,,Ik hoop dat dit straks mag meedoen aan een prijs voor mooiste gebouw”, aldus Rob Hendriks woensdag bij de viering van het hoogste punt.

MAG JE NOOIT JE KIND THUISHOUDEN VAN SCHOOL? | Het gevluchte gezin uit Deest dat hun kinderen lange tijd niet naar school zou hebben laten gaan, werd vorige week in een huis vlakbij de Nederlandse grens aangehouden. Jonge kinderen thuis houden zonder toestemming is strafbaar. Steeds meer ouderen proberen op legale manier onder de leerplicht uit te komen. Vier vragen over de Leerplichtwet.

MINISTER WIERSMA BUNGELT NA NIEUWE MELDING WANGEDRAG | Minister van Onderwijs Dennis Wiersma (VVD) heeft opnieuw een klacht aan zijn broek over zijn gedrag. Zijn ministerie ontving onlangs een melding van een ‘onplezierig’ gesprek met Wiersma op werkbezoek. De VVD-minister staat op scherp na eerdere klachten en kan zich na waarschuwingen van de partijtop geen nieuwe misstap permitteren. Hijzelf zit sinds vrijdag ziek thuis.

GEEN TIPS OVER DADERS EXPLOSIES IN WINKELCENTRUM | Een uitzending van Opsporing Verzocht over de daders die onlangs explosies veroorzaakten bij winkelcentrum Elderhof in Arnhem, heeft nog geen tips opgeleverd. De twee mannen zijn nog steeds voortvluchtig.

BART ZOU MOORDOPDRACHT KIMBERLY HEBBEN GEGEVEN | ,,Vies monster, kijk me maar niet aan. Dat durf je niet!” Dat beet slachtoffer Kimberly (30) de man toe, die haar volgens justitie op een camping in Kerkdriel had willen vermoorden. Quint de B. zou haar in opdracht van Kimberly’s eigen man, Bart van D. hebben neergestoken.

ALS-PATIËNT CARLOS (57) KAN NIETS MEER ZELF | Vorig jaar juli kreeg Carlos Oudendijk (57) de diagnose ALS. Het blijkt een progressieve variant, hij gaat snel achteruit. Inmiddels kan hij vrijwel niets meer en ligt dag en nacht in bed. Ook praten lukt nauwelijks. Samen met zijn vrouw Ellen van der Meulen (52) kijkt hij terug op het afgelopen jaar.

