Landelijke chipplicht voor katten • Vitesse kan licentie verliezen

BESCHOTEN SAUNA BLIJFT NOG MAANDENLANG DICHT | Het pand van de voormalige privésauna Moments in Malden blijft voorlopig hermetisch van de buitenwereld afgesloten. Burgemeester Joerie Minses van Heumen heeft de sluiting van het pand met tweeënhalve maand verlengd.

MEER AUTO'S GESTOLEN IN NIJMEGEN DAN IN ARNHEM | Voor het eerst in jaren is Arnhem niet meer de stad in onze regio waar de meeste auto’s worden gestolen. Die twijfelachtige eer gaat nu naar Nijmegen, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

WILDE ZWIJNEN PLOEGEN BOS OM | Nadat recent een rotte wilde zwijnen een ravage aanrichtten op een veld bij de Groesbeekse voetbalclub Germania, hebben ze in de nacht van dinsdag op woensdag het nabijgelegen Avonturenbos op zijn kop gezet. Het is niet erg, want beheerder Henk Klaassen was toch bezig de grond om te woelen. ,,Ze hebben ons geholpen.”

SUPERINFECTIES IN ZIEKENHUIZEN | Ziekenhuizen zien momenteel een toestroom van ernstig zieke patiënten met een superinfectie, een infectie die optreedt boven op een ander ziekteproces. Met name de streptokokkenbacterie wordt veel meer gesignaleerd.

LANDELIJKE CHIPPLICHT VOOR KATTEN | Er komt een landelijke chip- en registratieplicht voor katten. Dat heeft minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) besloten. Met een chipplicht kunnen kwijtgeraakte katten sneller en vaker herenigd worden met hun baasje. Daarnaast wordt met de chipplicht beoogd de aanpak van zwerfkatten zonder eigenaar te ondersteunen.

SPECIALE EENHEID POLITIE HAALT MAN UIT HUIS | Het Rapid Response Team (RRT) van de politie is donderdagmiddag ingezet om een man uit zijn woning te krijgen aan Het Antonie in Westervoort.

VITESSE KAN LICENTIE VERLIEZEN | Betaald voetbal in Arnhem staat op de tocht. Zoals de zaken nu liggen in de Gelderse hoofdstad, voldoet Vitesse niet aan de licentie-eisen van de KNVB voor het volgende seizoen. De club heeft zonder huurcontract geen stadion. Dat is een voorwaarde van de voetbalbond.

MAN DIE PONY ACHTERLIET OP TERRAS IS RAADSLID CDA | Een van de mannen die in een dronken bui een pony achterlieten op een terras in Den Bosch is Sjors Pardoel, raadslid voor het CDA in de gemeente Maasdriel.

ARNHEMSE WONING ONBEWOONBAAR NA HEFTIGE BRAND | In een woning aan de Westkapellehof in Arnhem woedde woensdagnacht een hevige brand. De woning is onbewoonbaar verklaard.

WOZ-WAARDE GEMIDDELD 17 PROCENT HOGER | De WOZ-waarde van woningen is fors gestegen, terwijl de huizenprijzen de afgelopen maanden juist daalden. Gemiddeld is de woningwaarde die gemeenten aanhouden voor belastingen met 17 procent gestegen op jaarbasis. Dat heeft de Waarderingskamer becijferd.

GROOT DEEL KLEEF ONTRUIMD | In de directe omgeving van de Stadthalle aan de Wasserstrasse in het Duitse Kleef moeten donderdagmiddag alle bewoners in een straal van 350 meter hun woningen, bedrijven en kantoren verlaten. Bij graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van de stadshal is een 500-ponds-bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.