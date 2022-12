Lange files in ochtendspits na ongevallen op A73 bij Cuijk en A12 en A50 bij Arnhem

updateAanrijdingen zorgden dinsdagochtend voor grote vertraging voor het verkeer op verschillende snelwegen in de regio. Vooral op de A12, A50 en A73 was het raak.

Na een ongeluk met een personenwagen tussen de afrit Cuijk en de Maasbrug stond op de A73 enige tijd een stevige file richting Nijmegen.



Volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat was de vertraging voor verkeer rond 08.00 uur anderhalf uur. De file was bijna negen kilometer lang. De ANWB meldde rond 8.10 uur dat de weg weer vrij is gegeven. De vertraging liep terug tot een klein uur rond 8.30 uur en 15 minuten rond 9.00 uur.



Zuidelijker op de A73 ging het later in de spits goed mis bij Venlo. Een auto sloeg over de kop en vloog vervolgens in brand. Ook dit zorgde voor forse vertraging.

Op de A12 bij knooppunt Waterberg ten noorden van Arnhem waren rond 08.00 uur lange tijd richting het oosten twee rijstroken dicht vanwege ongevallen. De extra reistijd bedroeg 35 minuten. De file begon aan de westkant van de stad. Rond 9.00 uur was de vertraging nog altijd ruim 25 minuten.



Verkeer richting Arnhem kreeg het advies de A30 te nemen bij Ede en via de A1 en A50 naar het oosten te rijden.

Op de A50 bij Renkum was het hierdoor eveneens filerijden: bij knooppunt Grijsoord stond een file van ruim tien kilometer, goed voor meer dan 40 minuten vertraging. De A50 sluit bij Grijsoord aan op de A12.



Ook op de A325 tussen Arnhem en Nijmegen liep het later in de ochtendspits vast, vooral bij Arnhem moest het verkeer na 9.00 uur nog rekening houden met een kwartier extra reistijd.

Achterhoek

Ook in de Achterhoek was het druk: op de A12 vanaf de aansluiting met de A18 kwam je in een file terecht die goed was voor een klein half uur extra reistijd. Dit oponthoud is rond 9.00 uur zo goed als achter de rug.



Op de A1 was er eveneens fileleed. Door een ongeluk met meerdere auto’s bij Twello zijn twee rijstroken dicht richting Apeldoorn.



