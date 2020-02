Langste kunstijsbaan ter wereld in Flevoland gaat dicht

Coronavirus LIVE | Eerste coronabe­smet­ting in Zwitser­land, zeker 13 Nederlan­ders op Tenerife voorlopig in quarantai­ne

16:06 Op het Spaanse vakantie-eiland Tenerife zitten honderden vakantiegangers vast in een hotel, nadat een van de gasten besmet bleek met het virus. De man, een Italiaans arts, verbleef al een week in het hotel in Adeje. Alle gasten en het personeel worden nu getest op het virus. Het afgelopen etmaal kwamen er in China 71 doden bij, het laagste cijfer tot nu toe. Wereldwijd staat de teller op ruim 2700 en zijn 80.000 mensen besmet. Ook vandaag lees je alle ontwikkelingen in ons liveblog. Die van de afgelopen dagen vind je hier terug.