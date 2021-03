Lars zoekt spulletjes uit Tweede Wereldoorlog voor eigen museum

Lars Roelofs (13) wil een Tweede Wereldoorlogmuseum beginnen. Hij heeft al een vitrine met helmen, sigarettenpakjes en andere spullen op zijn slaapkamer staan, maar er moet nog heel wat bij voordat zijn collectie groot genoeg is.

Op donderdag stond de oproep in de krant. Zaterdag hadden er al tien mensen gereageerd. ,,Een mijnheer van 88 mailde me: ‘Ik was 13 jaar toen de oorlog begon. Jij bent nu 13 en bent begonnen met verzamelen...’ Hij had een oorkonde met wapenschilden van alle divisies die meegevochten hadden. De verhalen bij de dingen die we krijgen, maken het extra interessant.’’

Een dorpsgenoot kwam aan de deur met vellen waarop voedselbonnen waren geplakt. ,,Zijn ouders hadden een winkel. In de oorlog mocht je sommige voedingsmiddelen, bijvoorbeeld boter, alleen kopen als je een distributiebon inleverde. Die plakte de winkelier op een vel dat hij op zijn beurt moest inleveren bij het centrale distributiebureau. Losse bonkaarten zie je vaker, maar dit is echt bijzonder’’, vertelt Lars, een vel omhooghoudend.

De nieuwe aanwinsten, waaronder een kruik gemaakt van een kanonskogelhuls, staan nog in de woonkamer. Lars pakt een metalen munitiekist en sjouwt hem naar de tafel om hem beter te laten zien. ,,Kijk, hierin hebben zes bommen gezeten. Welke weten we nog niet, dat moeten we nog uitzoeken.’’ Verder heeft hij veel boeken en oorlogskranten gekregen.

Zijn moeders grootvader vond bomhulsen in Heumensoord, Lars heeft er een paar. In de Brugstraat in Ewijk, waar zijn opa woonde, ontplofte een Bren Carrier, een pantservoertuig, waarbij drie kinderen en drie Britse soldaten omkwamen. ,,Van een van die militairen, Albert Sly, heb ik de badge die op zijn baret zat.’’ Zo begon het verzamelen. Lars bezocht oorlogsmusea en besloot om er zelf een te beginnen, omdat hij het zo leuk vindt om voorwerpen te laten zien en erover te praten. Hij is blij met de giften: ,,Mijn verjaardag, 9 april, loopt al voor de tweede keer in de soep door corona. Nu is het net alsof ik tóch allemaal cadeautjes krijg!’’

U kunt Lars mailen: prowin.suus@gmail.com