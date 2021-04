Late kikkers en padden lopen gauw een ‘blauwtje’



Vorige week hadden onze kikkers, padden en salamanders even vlinders in de buik. Dat mag ook wel met temperaturen boven de 20 graden. De amoureuze trektochten konden niet uitblijven. Maar dan … , een paar dagen later minder dan 8 graden en winterse buien. Ook half maart was er volgens padden.nu al even sprake van een liefdespiekje in kikkerland. Bruine kikkers, heikikkers en gewone padden die nog niet het voortplantingswater hebben bereikt, dreigen met de weeromslag een blauwtje te lopen.