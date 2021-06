Latte met erwtenmelk dan maar?

Vooral de plantaardige koffies zijn zo populair, dat de schuimende haverdrank voor de koffie vorige week overal was uitverkocht. Bij meerdere supermarkten en horecagroothandels zijn leveringsproblemen. De reden is de enorme vraag naar plantaardige alternatieven voor melk in de koffie. Een trend die in alle grote steden van Europa speelt. Op zich een goede ontwikkeling natuurlijk: dierlijke eiwitten in de koffie verruilen voor plantaardige eiwitten is toch een plusje voor het milieu.



Bij de Albert Heijn in Doetinchem is het een onbekend probleem. De haverdrink voor in de koffie is volop leverbaar. Ook de vakken met de sojamelk en kokosmelk met de toevoeging barista, het teken dat de koffie geschikt is voor het kloppen van een dikke schuimlaag, staan goed gevuld.



Ook in Rotterdam komt het goed. Waar wij de kokosmelk nog moeten uit proberen, zijn ze daar een stap verder: latte macchiato met erwtenmelk. Daar is nog genoeg van.