Laura Smulders en Annemiek van Vleuten genomineerd voor Gelderse Vrouw in de media-prijs

De prijs is een initiatief van Mediaplatform VIDM en sprekersplatform voor vrouwen ZijSpreekt. Beiden zetten zich in voor meer diversiteit in de media. Ze geven aan dat 20 procent van alle personen die in de media aan het woord komen vrouw is en dat ze met deze prijs vrouwen willen stimuleren hun deskundigheid vaker naar voren te brengen in kranten en op tv.