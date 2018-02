Laurens had een topbaan, maar is nu dakloos: 'Dit kan iedereen overkomen'

Volledig scherm © Frank Jansen Hij zag op tv weleens van die reportages voorbijkomen. Over mannen, want het zijn bijna altijd mannen, die van het ene op het andere moment alles kwijtraken wat ze hadden. Meestal zapte Laurens ten Hagen dan alweer snel door naar een andere zender. ,,Want ik dacht: wat heeft dat met mij te maken? Ik ben niet verslaafd, ik ben niet psychisch in de war. Dat zal mij nooit overkomen.''



Dat laatste dacht Ten Hagen (55) tot in maart 2014. Toen ging op een maandagochtend de telefoon. Aan de andere kant van de lijn had zijn advocaat slecht nieuws. Hij had een tegen zijn hypotheekverstrekker aangespannen rechtszaak verloren en moest onmiddellijk zijn huis uit. Krap een half uur later parkeerde onder politie-escorte de verhuiswagen voor zijn deur.



Bijna vier jaar later is in een nauwelijks warm te stoken kantoortje achter een kringloopwinkel in Rijswijk de eerste vraag: hoe bestaat het dat iemand die zo te zien volkomen toerekeningsvatbaar is het zover kon laten komen? Ten Hagen slikt. En vertelt over hoe alles dat maar mis kon gaan in zijn geval ook mis ging.



De misère begon volgens hem na een echtscheiding. Een deel van de overwaarde van hun woning ging naar zijn inmiddels vertrokken ex. Dat leek geen probleem: de huizenmarkt floreerde, dus de bank deed niet moeilijk over een een verhoging van zijn hypotheek.



Maar daarna vielen een voor een alle dominosteentjes om. Ten Hagen verloor zijn baan bij destijds de Nederlandse tak van hardwarebedrijf Sun Microsystems, een baan waarmee hij 150.000 euro per jaar verdiende. ,,Ik dacht: in de ict-sector is werk zat. Dus begon ik voor mezelf. Maar dat viel tegen. Het ging mis toen een grote klant niet betaalde. En als zzp'er heb je dan niet zoals in loondienst de WW als vangnet.''

Molensteen

Ineens hing die hypotheek als een molensteen om zijn nek. Want in de tijd dat hij veel verdiende, betaalde de fiscus voor de helft mee. Maar toen zijn inkomen wegviel, verviel zijn aftrek en moest hij feitelijk twee keer zoveel gaan betalen. Intussen ging het ook met de huizenmarkt de verkeerde kant op en stond zijn huis onder water. De bank kende geen clementie: het huis ging naar de veiling en werd verkocht voor wat hij noemt 'een schijtprijs'. Waarna Ten Hagen al snel daarna op straat stond met een restschuld van drie ton.



Hij kan er nog boos om worden. ,,Ik was 17 jaar klant van die bank. Een bank dus die een jaar eerder zelf technisch gezien failliet was gegaan en gered moest worden van onder andere míjn belastinggeld.''



Gelukkig had Ten Hagen nog familie in Leidschendam, de plaats waar hij was opgegroeid. Soms sliep hij bij zijn ouders op de bank, soms ook in een oude auto en de laatste tijd steeds vaker ook bij zijn zus. ,,Daar kan ik nu op doordeweekse dagen terecht, maar dat is natuurlijk geen situatie die ik te lang wil laten duren.''



Het kan verkeren. Het is een afgekloven cliché misschien, maar op Laurens ten Hagen absoluut van toepassing. En toch denk je dan: er zijn toch potjes van de overheid voor mensen die zoals hij tussen wal en schip vallen? Niemand in dit land hoeft toch onder de spreekwoordelijke brug te slapen?



Onnozelheid

Hij grijnst om zoveel onnozelheid. ,,Nou ja'', zegt hij, ,,eerlijk gezegd dacht ik dat ook altijd. Maar alles staat of valt met een woonadres. Heb je dat, dan krijg je een uitkering. En huursubsidie. Dan kun je eventueel de schuldsanering in. Dan ben ik van een bank af die in mijn nek hijgt. Dan kan ik weer iets opbouwen. Maar ik ben zelfredzaam volgens de heersende maatstaven. Ik heb nog mensen om me heen. Dan kun je hoog of laag springen, maar dan krijg je geen hulp. Dan val je tussen wal en schip.''



In het begin ging het nog, gaat Ten Hagen verder. Hij voelde nog niet zoveel. Was achteraf bezien in een soort permanente shock. Na een maand of tien volgde een periode van woede. Over het machtsvertoon waarmee de politie hem uit zijn huis had gehaald. Over de instanties die hem van het kastje naar de muur stuurden. Maar ook dat sleet op zeker moment.



En nu? ,,Nu is het zoals het is. Gelukkig kan ik altijd en overal slapen. Dus 's nachts stopt het sowieso.'' Aarzelend: ,,Ik ben nu wel verder dan drie, vier jaar geleden. Ik ben op tv geweest, in Nieuwsuur. Daarna kreeg ik opbeurende reacties van mensen uit een ver verleden. Werd op straat aangesproken door wildvreemden die vroegen: 'Meneer, mag ik u een tientje geven?' Ja, dat heb ik aangenomen. Daar voel ik me niet te groot meer voor. Meelevende en opbeurende reacties zijn altijd fijn. Voor mij, voor iedereen. Tegelijkertijd bevestigt het natuurlijk in wat voor situatie ik kennelijk verkeer.''

Volledig scherm © Frank Jansen

Vakgebied