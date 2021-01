Leden van dit kabinet zouden zich niet meer verkiesbaar moeten stellen

Werkstraf en therapie geëist voor aanvallen ex-vrouw met mes: ‘Ik heb haar bij haar arm gepakt, dat is alles wat ik er nog van weet’

18:36 ARNHEM / WAGENINGEN – ,,Wilde je me echt vermoorden? De kinderen hebben het nog steeds over bloed op de trap, ook op school. Gelukkig hebben ze hulp. Ik hield met heel mijn hart van jou. Maar dit is echt voorbij.”