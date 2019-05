‘Leenstelsel dwingt scholieren tot tussenjaar’

Mogelijke verklaring? Het afschaffen van de basisbeurs.



Althans, dat is de lezing van de Nijmeegse Daniëlle Vogels (47). Zij is naast jongerencoach ook oprichter van het TussenjaarKenniscentrum.



,,Door het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van het studieleenstelsel is de druk op scholieren toegenomen om meteen de juiste studie te kiezen’’, verklaart zij.



,,Als jongeren na een jaar besluiten toch met hun opleiding te stoppen, hebben ze maandenlang voor niets geleend. Daarom kiezen ze na de middelbare school vaker voor een zogeheten gap year. In die maanden gunnen ze zichzelf de tijd om beter over een goede studiekeuze na te denken.’’