Leeuwenwelpje krijgt naam: Remy. Maar waar komt-ie vandaan?

In Tienhoven werd afgelopen zondagochtend een leeuwenwelpje aangetroffen. Het vijf maanden oude beestje is opgevangen door Stichting Leeuw, die hem Remy heeft gedoopt. Mogelijk is het dier gedumpt door iemand die hem zat was. Hoe kom je eigenlijk aan een welpje? Het kan via internet, maar sneller gaat het als je naar het Oostblok reist.