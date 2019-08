Leidse man aangehouden na livestream mishandeling van jongetje van 8 op Facebook

De politie heeft afgelopen weekend in het centrum van Leiden een man aangehouden in zijn woning. De man wordt ervan verdacht een 8-jarige jongen te hebben mishandeld. Deze mishandeling zou hij via een livestream in een Facebook-groep uitgezonden hebben.

De politie ontving in eerste instantie een melding dat er in een Facebook-groep een mishandeling van een kind te zien zou zijn, via een livestream. Er volgden meerdere meldingen uit verschillende plekken in het land. Het politieteam digitale opsporing wist op basis van enkele voorwerpen die op de livestream te zien waren een adres te herleiden. Dit bleek te zijn in het centrum van Leiden.

Agenten zijn direct naar de woning toe gegaan. Daar werd een 27-jarige man aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en verbleef tijdelijk in de woning. Ook troffen agenten de 8-jarige jongen aan die mishandeld werd. Het kind is een familielid van de verdachte. De jongen is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De jongen krijgt professionele hulp.