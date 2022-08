Leidt deze gortdroge periode tot sproeischaamte? ‘Ik gebruik gewoon mijn gezonde verstand, mag dat ook?’

Raakt door de extreme droogte ons drinkwater op?

Geen paniek, er is voldoende drinkwater, stelt Vitens, het drinkwaterbedrijf, met 5,6 miljoen klanten en actief in Gelderland. ,,Het is het hele jaar al droog en daar komt nu in de zomermaanden de verhoogde vraag naar drinkwater bij”, zegt een woordvoerder.