Lekkages, scheuren en trillende muren: niet alleen de Arnhemse stationshal heeft last van een constructiefoutje

ARNHEM - Analyseren, doorrekenen, controleren, toetsen. Anno 21ste eeuw wordt bij de bouw van een groot gebouw alles gecheckt door de architect én de aannemer. Toch sluipt er nog steeds hier en daar een foutje in het ontwerp of in de constructie van een bouwproject. En zo'n foutje blijft meestal niet zonder gevolgen.

Hoe verstrekkend die gevolgen kunnen zijn, bleek deze week uit een onderzoek naar de lekkages in de stationshal van Arnhem Centraal. Het dak van de hal is door constructiefouten zo lek als een mandje en volgens de gemeente zijn er ‘verregaande herstelwerkzaamheden’ nodig om dat te verhelpen. Kosten: drie miljoen (!) euro.

Die kosten waren niet ingecalculeerd in de begroting van Arnhem Centraal, waarvan de bouw 18 jaar duurde en 163,1 miljoen euro kostte. Het gebouw van architect Ben van Berkel (UNStudio) heeft meerdere architectuurprijzen gewonnen.

Beelden van een flinke lekkage in de stationshal van Arnhem Centraal in 2017:

De problematiek rondom de lekkende stationshal in Arnhem staat niet op zichzelf, zo blijkt uit een greep uit het archief. Ontwerpfoutjes en constructiemissers zijn van alle dagen en blijven doorgaans niet zonder gevolgen. Zelfs een minuscule misstap kan voor veel overlast zorgen. Uiteindelijk gaat het in elk geval sowieso ten koste van één ding: de portemonnee. Bouwkennisstichting SBR beweerde ooit dat de schade door bouwblunders jaarlijks in de miljarden loopt. Aan die kostenpost hebben onderstaande bouwblunders hun steentje bijgedragen.

Eerder ‘foutje’ bij Museum Het Valkhof

Zijn plan voor station Arnhem Centraal was architectonisch misschien hoogstaand, de uitvoering laat dus nogal te wensen over. Maar het is niet de eerste keer dat een ontwerp van Ben van Berkel na de bouw niet helemaal uit de verf komt. Aan het eind van de vorige eeuw ontwierp hij Museum Het Valkhof in Nijmegen, waarbij hij onder meer een brede trappartij intekende die bezoekers vanuit het ontvangstplein aan Kelfkensbos naar de ingang moest leiden. Klein probleempje: één van de treden deugde niet. Bezoekers struikelden erover, waardoor nog vóór de officiële opening een technische aanpassing doorgevoerd moest worden. Volgens verschillende deskundigen was er sprake van een ontwerpfout, maar daar wilde Van Berkel niets van weten.

Mooi(st)e school, matige constructie

Het onderkomen van het Metzo College in Doetinchem was jarenlang hét hoofdpijndossier van het bestuur van de VMBO-school. Het gebouw, ontworpen door toparchitect Erick van Egeraat, werd in 2007 verkozen tot mooiste school van het jaar. Maar dat die schoonheid enkel aan de buitenkant zat, bleek wel uit de vele problemen die werden veroorzaakt door verschillende ontwerp- en constructiefouten. Scheen de zon, dan werd het gebouw een oven. Regende het een beetje, dan kregen leerlingen ook binnen natte sokken. Er was bij de bouw van de school weinig rekening gehouden met zonwering en het gebouw toonde zich alles behalve waterdicht. Met de nodige herstelwerkzaamheden, waaronder een tijdelijk ‘tornadodak’, werden de problemen verholpen. Die werkzaamheden vielen overigens duurder uit dan de schadevergoeding van twee miljoen die de school had ontvangen van het blunderende bouwbedrijf.

Volledig scherm Het schoolgebouw van het Metzo College in Doetinchem, onderscheiden als ‘mooiste school van het jaar’, werd door gebruik van verkeerd glas ’s zomers te heet. En na elke regenbui had je als leerling natte sokken. © THEO KOCK

Ontlasting op de muren

We blijven even bij de lekkende schoolgebouwen. Ook in Nijmegen weten ze hoe vervelend dat kan zijn. Vorige maand, toen er sprake was van flinke hoosbuien boven de stad, kregen een aantal gebouwen van de Radboud Universiteit te maken met flinke wateroverlast. In het Spinozagebouw sijpelde water en schuim door het plafond van de collegezalen en ook in de Refter droop het nodige vocht binnen. In het Collegezalencomplex waren er lekkages op drie verschillende plekken en ook de medische faculteit hield het niet droog. Een specifieke constructie- of ontwerpfout werd niet aangewezen, maar de schade viel desalniettemin niet mee.

De Radboud had in de zomer al een flinke tegenslag te verwerken gekregen, toen het nog nieuwe onderwijsgebouw Maria Montessori - bouwkosten 75 miljoen euro - waterschade opliep door zware regenval. Een vloeroppervlakte van 3000 vierkante meter kwam blank te staan. Een deel daarvan met rioolwater. ,,De ontlasting zat tegen de deuren”, wist een medewerker te melden.

Schuine gevels in Doetinchem: geen gelukkig huwelijk

Toch nog even terug naar Doetinchem. Kent u de karakteristieke schouwburg Amphion? De afgelopen tien jaar werd Amphion drie keer verkozen tot beste schouwburg van het land. Maar qua constructie valt het bouwwerk allerminst in de prijzen. De schuine gevels van de schouwburg zorgen al sinds de opening in 2010 voor problemen. In 2014 kwam aan het licht dat er bolle en holle plekken en zelfs scheuren in de gevels zaten. Jarenlang stonden er veiligheidshekken rondom het gebouw om te voorkomen dat bezoekers geraakt zouden worden door afbrokkelende stenen. Na een ellenlange juridische strijd werd vorig jaar bekend dat de gevels hersteld zouden worden. Dat is inmiddels gebeurd. Wat die herstelwerkzaamheden hebben gekost? 2,6 miljoen euro.

Volledig scherm De restauratie van de wanden van schouwburg Amphion in Doetinchem vond afgelopen zomer dan eindelijk plaats © Jan Ruland van den Brink

Foutje bedankt

Dat niet alleen gebouwen te maken kunnen hebben met constructiefouten, merkte de Provincie Gelderland in 2010. Een fout bij de reconstructie van de Rijksweg in Malden zorgde voor drie dagen vertraging van de bouw van de verkeersader. Het kruispunt Molensingel/Rijksweg bleek na oplevering niet geschikt te zijn voor bussen en vrachtwagens die uit de richting Molenhoek kwamen. Zij konden de te krap aangelegde bocht richting de Rijksweg naar Nijmegen niet nemen. Een duur grapje, want die fout kostte 20.000 euro en kwam voor rekening van de gemeente Heumen en de provincie.

Volledig scherm Werkzaamheden tijdens de aanleg van de Rijksweg in Malden in 2010

Afgekeurd of ingestort: parkeergarages bouwen brengt problemen met zich mee

Een goede parkeergarage bouwen is niet makkelijk. Vraag dat maar in Eindhoven. Daar stortte in 2017 de gloednieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport in door een ontwerpfout. Het deed Waterschap Rijn en IJssel besluiten onderzoek te doen naar de staat van zijn hoofdkantoor in Doetinchem. De vloerconstructie daar was hetzelfde als die van de eerder ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Ook de parkeergarage Tricotage in Veenendaal werd om die reden onderzocht.

Bam, de bouwer van de garage in Eindhoven, controleerde na de instorting al zijn garages. En wat bleek? Ook in Nijmegen was de constructie van een parkeergarage niet in orde. Het parkeerdek van de woontorens Zonnebaars en Waterrijk vertoonde een bouwfout en werd afgesloten. Niet voor even, maar voor meerdere jaren! Vervelend voor bewoners, zeker omdat de parkeergarage in 2015 al eens vol met water liep. 134 auto’s raakten daardoor total loss.

Volledig scherm De ondergelopen parkeergarage in Nijmegen in 2015 © Gerard Verschooten

Korfballen tussen de paddenstoelen

In 2017 had de Beuningse dameskorfbalvereniging NAS (Na Arbeid Sport) last van schimmelvorming in hun tijdelijke onderkomen. De vereniging bracht het probleem onder de aandacht van de gemeente en stelde dat uitvoerings- en ontwerpfouten de oorzaak van de schimmel zou zijn. Dat klopte. Door de slechte afvoer van regenwater belandde er vocht onder het gebouw. Dat kwam via de vloer weer omhoog. „Er groeien gewoon paddenstoelen in onze gezamenlijke ruimte, zo vochtig is het er“, vertelde een volleybalster destijds.

Kolossale trilplaat

Al jaren wordt er op De Uithof in Utrecht gewerkt aan een kolossaal gebouw waarin het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zullen huizen. De oplevering van het gebouw is door de coronacrisis vertraagd. Hoewel, eigenlijk is de oplevering ópnieuw vertraagd. De bouwwerkzaamheden werden tot twee keer toe uitgesteld vanwege trillende muren en vloeren. In 2016 werd de bouw stilgelegd omdat het ontwerp onvoldoende trillingvrij was voor de gevoelige laboratoriumapparatuur van RIVM en CBG. Een jaar later kregen de aannemer en het rijk ruzie over de kosten van extra maatregelen tegen trillingen in het gebouw. Zo moesten er extra palen de grond in en werd de fundering zwaarder uitgevoerd. De kosten van de toren werden voorafgaand aan de bouw op circa 267 miljoen euro geraamd, maar door alle extra werkzaamheden zal de rekening tientallen miljoenen duurder uitvallen.

Overigens is het niet voor het eerst dat ze in de Randstad last hebben van trillende panden. In 2017 ging het bankgebouw van ABN AMRO in Amsterdam uit voorzorg dicht nadat werknemers trillingen hadden gevoeld. Waar die trillingen vandaan kwamen bleef een mysterie. In 2012 werd een gebouw van Rijkswaterstaat langs de A12 in Utrecht ook ontruimd na trillingen. De oorzaak bleek een installatie van de glazenwasser. Pas na enkele maanden kon het personeel weer in het gebouw aan het werk.

Volledig scherm Artist impression van het nieuwe gebouw van het RIVM op De Uithof in Utrecht © AD

Geen warm welkom in Geffen

Brabanders zijn over het algemeen hartelijke mensen, maar van een warm welkom was in het Multifunctioneel Centrum (MFC) De Koppellinck in Geffen lange tijd geen sprake. De automatische deur van de hoofdingang werkte niet naar behoren. Na een tijdje kwam men erachter waarom dat zo was. Er werd een verzakking geconstateerd bij de hoofdingang, als gevolg van een constructiefout. Daardoor ontstonden scheuren in het glas en had men te maken met lekkages bij zware regenval. De problemen werden uiteindelijk verholpen door de gemeente Oss, die daar een bedrag van 316.000 euro voor betaalde.

Niet enkel een Nederlands kwaaltje

Om met een - enigszins - positieve noot af te sluiten: constructie- en ontwerpfouten zijn niet enkel Nederlandse kwaaltjes. Ook in andere landen hebben ze er last van. In Spanje bijvoorbeeld, waar de architect Santiago Calatrava een indrukwekkend gebouw uit de grond liet stampen: het Palacio de Congresos, een futuristisch congrescentrum in Oviedo. Klein probleempje, zijn ontwerp - en dus ook het bouwwerk - zat vol met fouten. Een rechter oordeelde dat Calatrava 3,27 miljoen euro moest betalen aan het bedrijf dat het gebouw uiteindelijk realiseerde.

Jaren daarvoor zorgden drie door Calatrava ontworpen bruggen in de gemeente Haarlemmermeer voor hoge kosten. De bruggen bleken te roesten en het kostte 5 miljoen euro om dat te herstellen. Volgens de gemeente waren de aannemers nalatig geweest.

Volledig scherm Het Palacio de Exposiciones y Congresos in Oviedo © vicenmiranda