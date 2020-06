Lekkende agente Samira M. (45), die werd verlinkt door haar zussen, krijgt taakstraf

update | VIDEO Op twee plekken geschoten in Kerkdriel, mogelijk verband met bedreiging fruithan­del

15:27 KERKDRIEL - In Kerkdriel is dinsdag op twee plekken geschoten. Het eerste schietincident, aan het Saturnushof, wordt door bronnen gelinkt aan de afpersingszaak rondom de Hedelse fruithandel De Groot. Of de schoten die klonken aan de Hoorzik daar ook mee te maken hebben, is nog onduidelijk.