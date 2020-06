Lekkende agente Samira M. (45) uit Apeldoorn werd verlinkt door haar zussen, na ontslag dreigt nu ook veroordeling

Jarenlang neusde ze privé in de politiesystemen en strooide kwistig met informatie die ze over allerlei mensen aan de weet kwam. Vooral haar zussen profiteerden ervan. Uitgerekend diezelfde zussen geven haar later aan bij de politie.



Schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk, zo luidt officieel de verdenking. Nadat ze in 2014 bij het basispolitieteam in Apeldoorn ging werken zou M. tientallen keren buiten diensttijd informatie uit politiesystemen hebben gehaald.



Vriendjes van haar zussen werden gecheckt op strafblad of drugsgebruik, haar eigen ex, een man die haar dochter kickboksles zou gaan geven. Maar ook trok ze kentekens, adressen en telefoons na.