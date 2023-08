Lekkende (ex-)agenten kraken eigen systemen: hoe kan politie zich hier tegen wapenen?

Dat een ontslagen politieagent zich, onder de naam en dienstnummer van oud-collega’s die nog in dienst zijn, voordoet als politieagent, en zo met een simpel telefoontje gevoelige politie-informatie in bezit weet te krijgen, slaat alles. Oud-politieman Jesper D., die eerder ook werkzaam was in Arnhem-Zuid, speelde volgens justitie een cruciale rol in het doorverkopen van vertrouwelijke informatie uit politiesystemen aan criminelen. Hij verdiende er grof geld mee, zo was gisteren in De Gelderlander te lezen.